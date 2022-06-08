روسيا تنقل أسرى إلى موسكو.. وكييف تفكر بالتراجع في سيفيرودونيتسك

2022/06/08 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل المعارك العنيفة، الأربعاء، للسيطرة على سيفيرودونتسك التي تؤكد موسكو أنها "حررت" مناطقها السكنية، بينما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدفاع "البطولي" عن هذه المدينة الكبرى في دونباس.

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