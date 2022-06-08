إحصائية بحجم قروض الإسكان الممنوحة للمواطنين منذ بداية العام

2022/06/08 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأربعاء، حجم المبالغ المصروفة التي قام صندوق الإسكان العراقي التابع لها، بصرفها للمواطنين كقروض سكنية منذ بداية العام الجاري.

وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان، أن "حجم المبالغ المصروفة في بغداد وعموم المحافظات، منذ بداية العام الجاري تجاوز 581 مليار دينار، فيما تجاوز حجم المبالغ المصروفة في شهر ايار الماضي 134 مليار دينار".

وأوضح البيان، أن "عدد المعاملات المقبولة الكترونيا لشهر ايار الماضي بلغ (2.719) معاملة، وعدد المعاملات المكشوفة بلغ (5.924) معاملة".

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