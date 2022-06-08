2022/06/08 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بعثور القوات الأمنية على جثة امرأة في منزل وسط مدينة العمارة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "المرأة وجدت مقيدة بسلاسل وتلقت ضربة شديدة بواسطة عمود حديدي على رأسها مما أدى الى وفاتها".

وأضاف، ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال زوج المجنى عليها، مشيرا الى، ان "التحقيقات الأولية تشير الى تورطه بجريمة القتل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة امرأة ضُرب رأسها بعمود حديدي.. وزوجها أول المتهمين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة امرأة ضُرب رأسها بعمود حديدي.. وزوجها أول المتهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).