الإطار يضع خطوة التنازل عن استحقاقاته في الحكومة الجديدة مرهونة بهذا الامر

2022/06/08 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت عضو تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني، اليوم الأربعاء، ان الاطار لا يبحث عن المناصب في الحكومة المقبلة.

وقالت السلطاني لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي لا يريد المناصب في الحكومة المقبلة مقابل ان تكون الكتلة الاكبر من المكون الشيعي بعد اتفاق الاطار والتيار لانه المكون الأكبر في العراق".

واضافت ان "الإطار يؤيد جميع المبادرات التي تضمن حقوق المكونات وضمان استحقاقاتها".

وكان الإطار التنسيقي، قد بحث أمس الثلاثاء، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، الحوارات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال بيان للاطار التنسيقي، تلقته (بغداد اليوم)، إن الاخير "استقبل حزب الاتحاد، وتم خلال الاجتماع "استعرض مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد، كما تم التطرق الى الحوارات الجارية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة".

واكد على اهمية "التواصل الجاد بين جميع الاطراف لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن، والاسراع في تشكيل حكومة تحفظ حقوق العراقيين بعيدا عن الاقصاء والتهميش "، وفقا للبيان.

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