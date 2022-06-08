2022/06/08 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعد المتهم من عائلة ارهابية منتمية لتنظيم داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقبض على ارهابي وصفه بالمهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقبض على ارهابي وصفه بالمهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).