اندلاع حريق داخل مستشفى الفرات في محافظة النجف

2022/06/08 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق داخل مستشفى الفرات في مدينة الكوفة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أن “حريق اندلع داخل مستشفى الفرات في مدينة الكوفة بمحافظة النجف”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية”.

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