عضة كلب تقتل طفلاً في بغداد

2022/06/08 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجاد هو واحد من العديد من ضحايا داء الكلب.

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