-الارضوتوبيا-بعدعراق الانكليز وعراق الموتى؟/1 - عبدالامير الركابي

2022/06/08 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عام 2008 صدر عن/ دار الانتشار العربي/ في بيروت كتابي المعنون "ارضوتوبيا العراق وانقلاب التاريخ" بعد الاف السنين مضت، ظل من المتعذر ابانها على العراقيين ان يعوا ذاتهم، او يحاولوا مقاربة حقيقتهم الوطن/ كونيه، لابل انهم اصلا لم يسبق لهم ان جربوا، او حاولوا الخوض في مثل هذا المجال، يالاخص اليوم، ومنذ مايعرف بالعصر الحديث، في الوقت الذي غدت مسالة التعرف على الذاتيه ظاهرة شائعة، وتكاد تكون ضرورة ملزمه ......





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