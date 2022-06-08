تأكيداً لما نشرته (ايرث نيوز).. شرطة ميسان تعتقل متهماً قتل زوجته وسط المحافظة

2022/06/08 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء ، اعتقال متهم اقدم على قتل زوجته بواسطة (بوري) حديد مما أدى الى وفاتها في الحال .وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود معلومات عن وجود حادث قتل امراة في منطقة سيد جميل احدى مناطق مدينة العمارة ، تم تشكيل قوة من […]

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شرطة ميسان تعتقل متهماً قتل زوجته وسط المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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