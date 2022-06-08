تداول فيديو مجموعة تعتدي على شخص في الكويت والداخلية تعلق

2022/06/08 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة يهاجم فيها مجموعة من الأشخاص شخصا في الكويت الأمر الذي اثار تفاعلا.

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