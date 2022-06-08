2022/06/08 | 12:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NpV1Ovp6_l8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مو كل اللوم على الدولة ... اللوم هماتين على المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مو كل اللوم على الدولة ... اللوم هماتين على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).