2022/06/08 | 12:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط؛، الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا رمي “السموم” في هور الدلمج.

وقالت القيادة في بيان إن “مفارز قسم شرطة النعمانية بالاشتراك مع مفارز المكافحة والأجهزة الاستخبارية والأمن الوطني، ألقت ومن خلال إجراءاتها الأمنية، القبض على ثلاثة أشخاص قادمين من إحدى المحافظات الجنوبية حاولوا رمي السموم عالية الكثافة في هور الدلمج ، وتم ضبط العجلة التي يستقلونها والزورق والمواد المسمومة”.

وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهمين وإحالتهم مع المواد المضبوطة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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