وطني كرة الصالات يتعادل أمام إيران في الإطار الودي

2022/06/08 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتمَ منتخبنا النسويّ لكرةِ الصالات مبارياته الوديّة في معسكره التدريبيّ المُقام في المركزِ الأولمبيّ بمدينةِ طهران بتعادلٍ أمام المنتخبِ الايراني.وقد تمت قراءةُ سُورة الفاتحةِ على روحِ فَقيد الكرة العراقيّة حيدر عبد الرزاق.وديةُ المنتخب الإيراني تعدُّ الأقوى في المعسكرِ التدريبي استعداداً لبطولةِ غرب آسيا نظراً لقوةِ المنتخبِ الإيراني الذي تتمتعُ لاعباته بالمهاراتِ […]

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