الإطار وعزم والاتحاد يؤكدون أهمية تنسيق المواقف لمواجهة المخاطر

2022/06/08 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني، اهمية تنسيق المواقف لمواجهة المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية.

وذكر بيان أن الاطار التنسيقي عقد مساء الثلاثاء اجتماعا مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اذ تم خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة جميع القوى الوطنية.



وشدد المجتمعون، على مواصلة المساعي لتشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة.

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