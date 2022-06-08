2022/06/08 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قدم نادي الأرسنال الإنجليزي عرض لضم المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس من نادي مانشستر سيتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبلغ قيمة العرض الذي تقدم به نادي الأرسنال 50 مليون يورو، بينما حدد مانشستر سيتي مبلغ 60 مليون يورو من أجل الإستغناء عن اللاعب

ومن ناحية أخرى اللاعب توصل لاتفاق مع ناديه بتسهيل عملية رحيله، بعد دراسة خيارات السوق، والسعر التقريبي لصاحب الـ 25 عامًا، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن جيسوس يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ قدومه من بالميراس في شتاء 2017، حيث سجل 95 هدفاً في 236 مباراة وتوج بعشرة ألقاب مع الفريق السماوي أبرزها 4 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارسنال يقدم عرضاً لضم البرازيلي جيسوس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارسنال يقدم عرضاً لضم البرازيلي جيسوس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).