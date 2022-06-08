مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة- عاجل

2022/06/08 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أجلت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة.

وقال مصدر نيابي، لـ (بغداد اليوم)،، " سبب تأجيل جلسة التصويت هو لاستمرار النقاشات على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

واضاف، ان "التأجيل من اجل منح الوقت الكافي للنقاشات ومن ثم الاتفاق على بعض بنوده، مشيرا الى، انه "لحد الان لم يتوفر النصاب الكافي لعقد الجلسة بسبب استمرار اجتماعات اللجان البرلمانية".

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