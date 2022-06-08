حدود الأبدية - سعود سالم

2022/06/08 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٤٨ - رواية الفناء والخلودذا عُرض علينا الخلود على ظهر الأرض، فمن سيقبل هذه الهدية الحزينة ؟ يتسائل جان جاك روسو في روايته إميل.



سيمون دو بوفوار تحكي قصة ريمون فوسكا الرجل الذي قبل هذه الهدية المسممة.تخبرنا هذه الحكاية الفلسفية لسيمون دو بوفوار" Tous les hommes sont mortels الصادرة في ١٧ ديسمبر ١٩ ......





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