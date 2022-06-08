2022/06/08 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات بتطبيق معايير السلامة والأمان في المرافق العامة.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد ان التوجيه تضمن اتخاذ مديرية الدفاع المدني الإجراءات الملائمة في الوزارات والجهات الحكومية والمنشآت كافة في مختلف القطاعات، لدرء الحرائق وتطبيق معايير السلامة والأمان.



.لافتا الى أن الجهات ذات العلاقة ستحال إلى المحاكم الجزائية، استناداً إلى قانون الدفاع المدني في حال عدم تنفيذ ملحوظات فرق الدفاع المدني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهات للحد من الحرائق: المخالفون سيحالون للمحاكم الجزائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهات للحد من الحرائق: المخالفون سيحالون للمحاكم الجزائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).