ألمانيا.. الشرطة تلقي القبض على سائق قاد سيارته صوب عدد من الأشخاص في برلين

2022/06/08 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الألمانية في تصريح لـCNN، السبت، اعتقال سائق قاد سيارته صوب عدد من الأشخاص مصيبا عددا منهم في العاصمة الألمانية، برلين.

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