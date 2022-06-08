2022/06/08 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يريد رئيس نادي برشلونة الإسباني، وضع خطة جديدة، قد تفيد النادي ماديا، ولكنها ستعرقل انتقال أي نجم “سوبر”، وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمصري محمد صلاح، اللذان ارتبط اسمهما بالنادي الكتالوني مؤخرا.وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، وضع حد أقصى للرواتب في النادي الكتالوني “تحت أي ظرف”.[…]

ظهرت المقالة خطة لابورتا الجديدة..



كابوس لليفاندوفسكي وصلاح في برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

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