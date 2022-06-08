2022/06/08 | 12:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N8d2OjDzzSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول ياخذ 50 الف من عامل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسؤول ياخذ 50 الف من عامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).