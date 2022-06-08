جندي أوكراني عن معارك سيفيرودونيتسك: نسخة مرعبة من

2022/06/08 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف قائد كتيبة سفوبودا قائد الحرس الوطني الأوكراني، بترو كوزيك ، المعارك المحتدمة في مدينة سيفيرودونتسك شرق البلاد، بالنسخة المرعبة من لعبة " كاونتر سترايك"

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