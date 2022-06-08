مقتل 10 أشخاص إثر خروج قطار عن سكته وسط إيران

2022/06/08 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 10 أشخاص

على الأقل لقوا حتفهم جراء خروج قطار عن

سكته بوسط إيران، وفق ما نقلت وكالة

"فرانس برس".

وأوضح المتحدث باسم هيئة الاغاثة

الوطنية، مجتبى خالدي، للتلفزيون

الرسمي قا

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