الإطار التنسيقي يقرر دخول جلسة البرلمان والتصويت على قانون الامن الغذائي

2022/06/08 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية،

عباس الزاملي، اليوم الأربعاء، أن

الإطار التنسيقي قرر الدخول إلى جلسة

البرلمان، والتصويت على قانون الأمن

الغذائي.

وقال الزاملي في بيان، إن "الأيام

السابقة شهدت نقا

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