نائب عن البصرة: لن نصوت على قانون الأمن الغذائي إلا بشروط

2022/06/08 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم الصالحي ، الاربعاء ، أن جميع نواب البصرة لن يصوتوا على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي مالم يتم منح المحافظة حقوقها المشروعة .وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نواب المحافظة لن يصوتوا على قانون الأمن الغذائي إلا بشروط في مقدمتها المحاضرين وخريجو كليات العلوم […]

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