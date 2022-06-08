اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو يحرض فيه على الأجهزة الأمنية بميسان

2022/06/08 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، من اعتقال متهم لظهوره بمقطع فيديو محاولا النيل والتحريض على الأجهزة الامنية في ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "رصدت احد الأشخاص يحاول النيل من سمعة الأجهزة الامنية والتحريض على العنف ، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بارتكاب جريمة السب والقذف والنيل من كرامة منتسبي الشرطة والتجريح بهم وبعوائلهم الكريمة ، والتلفظ بعبارات نابية وخادشة للحياء لا تمت باي صلة للأخلاق".

واضافت انه "ومن خلال تكثيف الجهود والإستعانة بالتقنيات الحديثة ، تمكنت مفارز مكافحة اجرام ميسان ، من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده ، واعتقاله على الفور بعد اخذ الموافقات القضائية"، مبينة انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالته للجهات المختصة".

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