دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ينطلق مبكراً وينتهي متأخراً

2022/06/08 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سينطلق موسم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 مبكرا وينتهي متأخرا بسبب اقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبلين، كما اشار الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) على موقعه الرسمي.

وينطلق دور المجموعات في 6 ايلول/سبتمبر بعد ان كان يبدأ منتصف الشهر ذاته، ويختتم في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان كان سابقا يمتد حتى كانون الأول/ديسمبر.

اما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب “اتاتورك” الاولمبي في اسطنبول في 10 حزيران/يونيو 2023، علما بانها كانت مقررة اصلا عام 2020 في اسطنبول قبل ان يتم نقلها الى لشبونة بسبب جائحة كوفيد-19.



ثم نقلت مرة جديدة من اسطنبول ايضا عام 2021 الى بورتو من اجل السماح لانصار طرفي النهائي لحضور المباراة النهائية.

يذكر ان النسخة الاخيرة التي كانت مقررة في مدينة سان بطرسبورغ وتم نقلها الى ستاد سان دوني في ضواحي باريس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت من نصيب ريال مدريد الاسباني الذي تغلب على ليفربول الانكليزي بهدف وحيد اواخر الشهر الماضي، معززا رقمه القياسي من الالقاب فيها الى 14.

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