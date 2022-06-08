بالفيديو.. المنتخب الأولمبيّ يصلُ طشقند استعداداً لمواجهةِ نظيره الأوزبكي

2022/06/08 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وفد المنتخب الأولمبيّ بكرة القدم، إلى العاصمة الاوزبكية طشقند استعداداً لمواجهةِ نظيره الأوزبكي يوم السبت المُقبل.وسيلتقي الفريقان ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاماً.وكان العراق قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية، فيما تأهل منتخب كازخستان كمتصدر للمجموعة الاولى.

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المنتخب الأولمبيّ يصلُ طشقند استعداداً لمواجهةِ نظيره الأوزبكي أولاً على ايرث نيوز.

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