الفنانة المصرية رحمة حسن توضح تطورات حالتها بعد تعرضها لعضّة كلب

2022/06/08 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنانة المصرية رحمة حسن، إن الجرح الذي تعرضت له بسبب عضة كلب، سيتطلب وقتًا للشفاء، بحسب رأي الجراح المتخصص الذي يشرف علي علاجها، كما طمأنت متابعيها على الكلب أيضًا.

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