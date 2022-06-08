قلق سياسي من تمديد مهمة بلاسخارت وتحذيرات من “هدفين”

2022/06/08 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاربعاء , ان قرار مجلس الامن بتمديد مهمة جنيين بلاسخارت لأربع سنوات أخرى جاء بسبب عدم استكمالها للمفات التي كلفت بها من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول المعادية, داعيا الجهات الرسمية والتشريعية للضغط على حكومة تصريف الاعمال لرفض قرار التمديد لكون […]

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