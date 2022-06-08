تعرف على الطقس في كربلاء المقدسة لل48 ساعة القادمة

2022/06/08 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة الانواء الجوية والرصد

الزلزالي في كربلاء المقدسة توقعات

لحالة الجو بالمحافظة خلال اليوم وغدا

الخميس

وتنشر وكالة نون الخبرية جدولا للحالة

الجوية المتوقعة في كربلاء المقدسة

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