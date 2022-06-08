المالكي يترأس اجتماعا لكتلته ويقرر التصويت على قانون الدعم الغذائي الطارئ

2022/06/08 | 13:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية اجتماعا،اليوم الاربعاء ، برئاسة السيد نوري المالكي.

وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي ، فضلا عن مناقشة قانون الدعم الطارىء اللامن الغذائي والتنمية الذي يستعد مجلس النواب لاقراره اليوم .

واكد سيادته على ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب والعمل...

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