الزاملي يحدد موعد تشكيل رئاسات دائمة لجميع اللجان النيابية

2022/06/08 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، ان مطلع الفصل التشريعي المقبل سيشهد تشكيل رئاسات دائمة لجميع اللجان النيابية وإنهاء حالة التداخل بينها.وذكر بيان لمكتب الزاملي ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “النائب الاول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعين منفصلين للجنتي النزاهة النيابية ، والعمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية , بحضور […]

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