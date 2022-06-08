2022/06/08 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يعزل 7 موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير العدل يعزل 7 موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 13:43
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يعزل 7 موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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