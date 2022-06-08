الجفاف يحرم المثنى من الشلب

2022/06/08 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف اليوم الاربعاء، استبعاد محافظة المثنى من زراعة الشلب.وقال النايف لوكالة ايرث نيوز، انه “لعدم وفرة المياه تقرر استبعاد محافظة المثنى من زراعة الشلب” مبينا ان “هذا القرار ليس لوزارة الزراعة اي مسؤولية به وانما وزارة الموارد المائية هي من قالت ان الخزين لا يكفي […]

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