فساد مشاريع البنى التحتية.. صور تظهر فقدان الجودة في تبليط شوارع الانبار

2022/06/08 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أظهرت صور لعملية تعبيد الشوارع (تبليط) في قضاء حديثة بمحافظة الانبار، اليوم الأربعاء، فقدان الجودة في العمل.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور، تظهر رش مادة الفلنكود فوق الطريق الترابي مباشرة، دون رش مادة السبيس.

ويشار الى أن الكثير مشاريع البنى التحتية تنفذ في العراق عبر مقاولات يتم بيعها من قبل المقاول الرئيسي الى مقاول آخر يقبض ثمنها من مقاول آخر.



وفي النهاية، فان المبلغ الحقيقي الذي يُصرف على المشروع، متواضع جدا، مقارنة بالمبلغ الأصلي الذي ضاع بين سلسلة الوسطاء.

ويعاني العراق من فساد مشاريع البنى التحتيّة المقامة، حيث مشاريع الصرف الصحيّ والمجاري المتلكّئة وغير الصالحة، ورداءة الأبنية المدرسيّة المقامة، والغشّ الّذي يتخلّل الكثير من أعمال تبليط الطرق.

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