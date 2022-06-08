2022/06/08 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بعقد حوارات حاليا داخل مبنى مجلس النواب بين قوى الإطار التنسيقي وأطراف من التحالف الثلاثي.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "حوارات حاسمة تجري حالياً داخل البرلمان بين قوى الاطار التنسيقي واطراف التحالف الثلاثي للاتفاق بشكل نهائي حول بعض فقرات مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".واشار الى ان "الأمور تتجه نحو الاتفاق على التصويت على مشروع القانون بمشاركة كل الكتل بعد اجراء بعض التعديلات على الفقرات التي عليها اختلاف".يذكر ان رئاسة مجلس النواب، قررت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، تأجيل انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة.

وقال مصدر نيابي، لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب تأجيل جلسة التصويت هو لاستمرار النقاشات على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

واضاف، ان "التأجيل من اجل منح الوقت الكافي للنقاشات ومن ثم الاتفاق على بعض بنوده، مشيرا الى، انه "لحد الان لم يتوفر النصاب الكافي لعقد الجلسة بسبب استمرار اجتماعات اللجان البرلمانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدلية قانون الأمن الغذائي تجمع الفرقاء على طاولة واحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدلية قانون الأمن الغذائي تجمع الفرقاء على طاولة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).