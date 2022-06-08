انتهاك طائفي.. افغانستان: منظمة دولية تدين التطاول على مكتب مرجعية شيعية

2022/06/08 | 13:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاك طائفي غاشم.

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