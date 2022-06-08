القبض على 10 أجانب حاولوا دخول العراق بطريقة 'غير أصولية'

2022/06/08 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالقبض على عشرة اشخاص يحملون الجنسية السورية حاولوا دخول العراق دون حملهم سمة دخول اصولية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية القت القبض على الأشخاص في سيطرة بوابة الراشدية شمال العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الأشخاص الملقى القبض عليهم من منطقة دير الزور السورية".

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