مصرف المنصور يقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 4%

2022/06/08 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت الهيئة العامة لمصرف المنصور، اليوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال.

وقال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة العامة عقدت، اليوم الأربعاء، اجتماعها في نادي العلوية".

وأضاف الموسوي، أن "تضمن الاجتماع ما يلي: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2021 واستفسرنا عن الائتمان النقدي غير المنتج والضمانات وإجراءات المصرف ثم تم المصادقة عليها بالإجماع، قدم لنا المدير المفوض عرضاً عن جهودهم في تطوير عمل المصرف، تقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 4 %من رأس المال".

كما تضمن الاجتماع أيضاً، بحسب الموسوي، "إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم"، ماضياً إلى القول، "طالبنا مجلس الإدارة والمدير المفوض مواصلة جهودهم في تطوير المصرف".

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