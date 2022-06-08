2022/06/08 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدولي الإسباني ساوول نيغيس عودته الى أتلتيكو مدريد بعد موسم مخيب على سبيل الاعارة مع تشلسي، بعد أن قرّر النادي الانكليزي عدم تفعيل خيار الشراء.

وكان ساوول (27 عامًا) وصل الى لندن في صيف العام الماضي بعد تتويج تشلسي بطلاً لأوروبا، على سبيل الاعارة لموسم كامل مع خيار الشراء مع انتهاء الفترة.

لكن بعد خوضه “1119 دقيقة في 23 مباراة (في جميع المسابقات) مع تشلسي”، وفق صحيفة ماركا الاسبانية، وعدم تأقلمه مع أسلوب المدرب الالماني توماس توخل، سيعود أدراجه الى العاصمة الاسبانية.

قال لاعب الوسط في منشور عبر حسابه على إنستغرام في رسالة الى جماهير تشلسي “أود أن أخبركم بما شعرت خلال هذه المغامرة.



الامور لم تبدأ بطريقة جيدة.



بعد وقت طويل في بلادي، لم يكن الامر سهلا.



تحسنت الامور شيئًا فشيئًا”.

وتابع اللاعب الذي يلعب مع الفريق الاول في أتلتيكو منذ 2012 “نتعلّم ونتطور من كل شيء في الحياة وهذا ما آخذه من هذه المغامرة (…) فوق كل شيء، أريد أن أشكر زملائي، لهم الفضل الرئيسي في عدم سقوطي.



ساعدوني للاستمرار في دعم الفريق والعيش بهدوء وايجابية يوميًا”.

سجّل هدفًا واحدًا مع تشلسي وتوج معه بلقب كأس العالم للاندية 2021 في النهائي على حساب بالميراس البرازيلي، وحل وصيفًا الموسم المنصرم في الكأسين المحلية والرابطة بخسارته امام ليفربول.

لعب ساوول مع فريق الناشئين في ريال مدريد (2006-2008) ومن ثم الى فرق الناشئين في أتلتيكو (2008-2010) قبل أن يرتقي الى الفريق الرديف في الاخير ومن ثم الى الاول في 2012.

خاض موسم 2013-2014 على سبيل الاعارة الى رايو فايكانو.

توج مع أتلتيكو بألقاب الدوري (2021)، يوروبا ليغ والكأس السوبر الاوروبية (2018)، والكأس السوبر الاسبانية (2014).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساوول يعود الى أتلتيكو بعد موسم مخيب مع تشلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساوول يعود الى أتلتيكو بعد موسم مخيب مع تشلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).