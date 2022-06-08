شاهد.. مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل في حادث دهس ببرلين

2022/06/08 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 8 أشخاص على الأقل عندما اصطدمت سيارة بحشد بالقرب من كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية في غرب برلين، صباح الأربعاء.

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