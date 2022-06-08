كوليبالي يلمح إلى الرحيل عن نابولي

2022/06/08 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي إلى إمكانية رحيله عن ناديه الجنوبي خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث لم ينفي مسألة رحيله مشيراً إلى أنه سيفكر في الأمر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.وسينتهي عقد النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مع فريقه الحالي نابولي الصيف المقبل، لذلك قامت إدارة النادي بالحديث مع ممثلي اللاعب حول تمديد […]

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