كفى قطعا للحرائر.. للجواهر - فيصل طه

2022/06/08 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_طه كفى قطفاً للحرائر..



للجواهر عبثاً يتنامى العذابعبثاً يغوص العذاب في العذاب يتراءى الدم دميةلهوا عبثياًغاية الغاب تأسرنا تحشرنايتوالد العجز قهراً يهدر ما تبقَى يتمادى ذُلاً يتهالك نزفاً آدمياً دامياًيُراق الرمقمهلاً..



مهلاًكفى..



نزعاً للرحيق عن الرحيقكفى خطفاً للأزاهر قطفاً للحرائركفى يا كواسر < ......





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