2022/06/08 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة التعليم تعفي الطالبات الحوامل من دفع الأجور الدراسية أولاً على ايرث نيوز.

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