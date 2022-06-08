2022/06/08 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الاربعاء، القبض على تاجر مخدرات

بحوزته 3 كيلو غرام من مادة الكريستال

شمال العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، انه "في إطار

الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها

قو

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