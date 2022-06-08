2022/06/08 | 14:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات حاشدة في قضاء قلعة سكر احتجاجاً على غلاء أسعار الأدوية و تشفير الوصفة الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/08 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات حاشدة في قضاء قلعة سكر احتجاجاً على غلاء أسعار الأدوية و تشفير الوصفة الطبية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات حاشدة في قضاء قلعة سكر احتجاجاً على غلاء أسعار الأدوية و تشفير الوصفة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).