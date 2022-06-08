الخزعلي يضع أربعة شروط لتمرير قانون الأمن الغذائي

2022/06/08 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وضع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، أربعة شروط لتمرير قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ.

وقال الخزعلي في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) إن التصويت على قانون الأمن الغذائي من عدمه يجب أن يكون بلحاظ التقاط التالية:

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