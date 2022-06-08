تواقيع نيابية لتخصيص المبالغ المالية اللازمة في قانون الدعم الطارئ (وثيقة)

2022/06/08 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بجمع تواقيع نيابية لتخصيص المبالغ المالية اللازمة في قانون الدعم الطارئ.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "تم جمع تواقيع نيابية لتخصيص المبالغ المالية اللازمة في قانون الدعم الطارئ لإسناد القوات الأمنية وإعادة المفسوخة عقودهم والفاحصين وفقرة (ج)".وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة تحمل تواقيع عددا من النواب للسبب المذكور آنفاً.

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