خشان يرجح عدم تمرير قانون الأمن الغذائي ويؤكد الطعن فيه حال تمريره

2022/06/08 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح النائب المستقل باسم الخشان، اليوم الاربعاء، عدم تمرير قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ.

وقال الخشان في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته (بغداد اليوم) إنه "قد يتم تأجيل قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ والتنمية"، لافتاً الى انه "سيتم الطعن به في حال تم تمريره".

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